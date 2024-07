Nieco ponad tydzień temu Edyta Górniak obchodziła swoje 41. urodziny. Piosenkarka nie miała wiele czasu na świętowanie tego wydarzenia z uwagi na obowiązki trenerskie w show "The Voice of Poland". Niespodziankę jednak postanowili przyszykować jej najwierniejsi fani. Przypomnijmy: Górniak świętowała urodziny z fanami. Poszła z nimi na kawę

Gwiazda spędziła z wielbicielami niemal całą noc na rozmowach i wspólnym świętowaniu, oczywiście nie mogło też zabraknąć prezentów. Edyta dostała od fanów efektowny tort, a także jeden podarunek, który jest szczególnie bliski jej sercu. Górniak na swoim Instagramie opublikowała certyfikat, który zaświadcza, że w jej imieniu zostanie posadzonych aż 4100 drzew w Indiach!

Wokalistka od dawna zapewnia o swoich ekologicznych przekonaniach i nawołuje do szacunku wobec przyrody. Na jej ostatnim albumie "MY" znalazł się nawet utwór, który porusza ten temat, zatytułowany "Let's Save The World".

Niewiarygodny prezent od moich fanów. Dziękuję za wasze wsparcie dla świata, ludzi i zwierząt. 4100 nowych drzew! Kocham was bardzo mocno za to co zrobiliście - napisała obok zdjęcia Górniak.

Można więc śmiało powiedzieć, że Edyta Górniak będzie miała w Indiach las swojego imienia. Dobry pomysł na prezent?

