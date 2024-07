1 z 7

Niespełna tydzień temu Edyta Górniak obchodziła swoje 41. urodziny. Diwa wprawdzie wyznała, że biologicznie czuje się na nieco mniej, to zamiast hucznej imprezy Górniak w skupieniu przygotowywała się do wielkiego występu w "The Voice of Poland". Przypomnijmy: Spektakularny występ Edyty w The Voice

Okazuje się jednak, że Edyta znalazła też czas na świętowanie, a wszystko to za sprawą swoich najwierniejszych fanów. Wielbiciele Górniak po zakończeniu sobotniego odcinka "The Voice" zaprosili ją na małą celebrację urodzin i wspólnie z piosenkarką świętowali przy kawie aż do 6 nad ranem w ATM Studio.

Gwiazda od swoich fanów otrzymała nie tylko życzenia i prezenty, ale też specjalnie przygotowany tort. Zdjęcia diwy z tego wydarzenia pojawiły się na profilach Instagram jej fanów i nikt nie ma wątpliwości, że był to dla wszystkich wyjątkowy wieczór. Uśmiechom i uściskom nie było końca!

Zobacz: Naturalna Edyta Górniak w drodze na jogę

Tak Edyta Górniak świętowała urodziny z fanami: