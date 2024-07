Edyta Górniak ceni sobie spokój i ciszę. Gwiazda minimum raz do roku leci na egzotyczne wakacje do Tajlandii, gdzie spędza kilka tygodni z dala od cywilizacji, ładuje baterie i praktykuje jogę. W Polsce zaś stara się znaleźć kilka chwil na to, by odpocząć od pracy i na moment się wyciszyć. Przypomnijmy: Górniak odpoczywa w rajskim ogrodzie. Tak relaksuje się podczas przerw w pracy

Wokalistka może też pochwalić się perfekcyjną i szczupłą figurą, co szczególnie chwalą sobie współpracujący z nią przy rozmaitych okazjach styliści - Edyta może bowiem pozwolić sobie na każdą kreację i ma wymarzoną do pracy sylwetkę. Czemu ją zawdzięcza? Wspomnianym już zajęciom jogi. Na Instagramie Górniak pojawiło się ostatnio zdjęcie, na którym diwa prezentuje idealnie płaski brzuch na sali treningowej. Lepszej reklamy dla tego rodzaju ćwiczeń chyba nie ma.

Robi wrażenie?

