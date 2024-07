Reklama

Edyta Górniak miała w tym roku bardzo pracowite wakacje, a jesień nie zapowiada się dla niej pod tym względem inaczej. Artystka bierze udział w nagraniach The Voice, szlifuje też materiał na swoją kolejną płytę, a ponad tym wszystkim stoi jeszcze opieka nad synem, który jest jej oczkiem w głowie. Gwiazda potrafi jednak połączyć te wszystkie obowiązki i znaleźć jeszcze czas na odrobinę spontaniczności i sprawiania radości innym. Przypomnijmy: To mogła zrobić tylko Górniak. Weszła do studia w środku audycji i...

Gwiazda wielokrotnie podkreślała w wywiadach, że ceni sobie spokój, stąd też jej ogromny zapał do medytacji i jogi. Edyta ma również to szczęście, że podczas pracy w The Voice może relaksować się w pięknym ogrodzie. Wokalistka pochwaliła się nim na Instagramie, pozując z kawą na tle wysokich drzew. Trzeba przyznać, że Górniak widoki ma iście bajkowe, nic więc dziwnego, że podczas nagrań emanuje doskonałym humorem i dobrą energią.

Piękna Edyta w ogrodzie poniżej. Jak z obrazka?

