Na temat Edyty Górniak w ostatnim czasie powstało dużo publikacji. Większość z nich dotyczyła jej życia prywatnego i kondycji Allana. Jak się okazuje wokalistka podjęła też decyzję na temat tego czy odbierze prawa rodzicielskie Dariuszowi K. Zobacz: Dariusz K. straci prawa rodzicielskie? Edyta Górniak podjęła decyzję

Reklama

Po wypadku, który spowodował były mąż artystki Górniak stara się zapewnić spokój i bezpieczeństwo synowi. Zabrała go nawet na wakację za granicę. Kiedy jednak wrócili do kraju, diwa postanowiła interweniować i poszukała pomocy u specjalisty. Jak donosi tabloid "Na żywo" gwiazda zabrała ukochanego syna do psychologa, aby pomógł mu uporać się z problemami.

Zdecydowała się na interwencję u psychologa. Wiadomo, że dzieci o tym rozmawiają, a psycholog uodparnia chłopca na te momenty - twierdzi informator gazety.

Czy poradzą sobie w tej trudnej sytuacji?

Zobacz na Polki.pl: Edyta Górniak i Baron mają romans?



Reklama