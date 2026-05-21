W czwartek, 21 maja, Warszawa żegna Stanisławę Celińską. Ceremonia rozpoczęła się o 11:00 w Kościele Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym, a po mszy kondukt kieruje się na Powązki. Wokół świątyni od rana widać nie tylko najbliższych artystki i jej przyjaciół z branży, lecz także tłumy osób, które przyszły pożegnać aktorkę i wokalistkę.

Ostatnie pożegnanie Stanisławy Celińskiej

Przy Placu Teatralnym pojawiają się ludzie, którzy pamiętają Celińską z różnych etapów jej kariery: jedni kojarzą ją z ról filmowych i teatralnych, inni z piosenek i koncertów. Wśród osób, które przyszły pożegnać artystkę, widać wielu przedstawicieli świata filmu, teatru i muzyki. Na uroczystości pojawili się m.in. Tomasz Karolak, Emilia Krakowska, Muniek Staszczyk, Maja Komorowska, Danuta Stenka, czy Lucyna Malec. Nie zabrakło też wielu fanów, którzy przez lata podziwiali aktorką i muzyczną karierę legendarnej artystki.

Po mszy żałobnej, która rozpoczęła sięo 11:00 zaplanowano przejazd na Powązki Wojskowe. Tam, zgodnie z planem uroczystości, o 13:00 Stanisława Celińska ma spocząć w miejscu wiecznego odpoczynku.

Odejście Stanisławy Celińskiej

Stanisława Celińska zmarła 12 maja 2026 roku w wieku 79 lat. Informację o jej odejściu przekazała przyjaciółka artystki, Joanna Trzcińska. Dla wielu osób to był moment, który trudno było oswoić, bo Celińska długo pozostawała aktywna i mocno związana z publicznością.

W ostatnim czasie zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi, ale jeszcze kilkanaście dni przed śmiercią spotkała się z publicznością w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.

Fot. AKPA

Fot. AKPA

Fot. AKPA

Na zdj.: Danuta Stenka, Fot. AKPA

Na zdj.: Grażyna Zielińska, Fot. AKPA

Fot. AKPA

Fot. AKPA

Zobacz także: