Dziewczyna Bartka Kapustki aspiruje do grona słynnych polskich WAGs. Klaudia Adamczyk jest modelką i wszystko wskazuje na to, że marzy o karierze w show-biznesie. Na jej internetowym profilu pojawiło się zdjęcie, które wskazuje na to, że Klaudia inspiruje się Anną Lewandowską i Sarą Boruc. W jaki sposób? Zaczyna od garderoby. ;) Na Instagramie ukochanej Kapustki pojawiła się fotka w sukience, lubianej przez WAGs, marki Sugarfree. Ubania z taką samą metką można znaleźć również w szafach innych żon i dziewczyn piłkarzy. Jak Klaudia Adamczyk prezentuje się w nowej sukience? Fotka z Francji wręcz powala! Klaudia to bardzo seksowna dziewczyna. Wróżymy jej wielką karierę. Jeśli nie w show-bizie, to chociaż w social media. ;) Już teraz na Instagramie obserwuje ją ponad 25 tysięcy osób!

Klaudia Adamczyk w sukience marki, lubianej przez WAGs. Fajnie wygląda?

Dziewczyna Bartka Kapustki już wkrótce przebije popularnością Lewandowską, Boruc i Marinę?