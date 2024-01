Początek roku to dla Anny Lewandowskiej czas, w którym gwiazda dzieli się z mediami przemyśleniami – niekoniecznie optymistycznymi. Niedawno trenerka personalna przyznała, że przejmuje się falą hejtu. Niepokoi ją także przyszłość dzieci. Choć bizneswoman nadal jest pełna motywacji do działania, o czym świadczy otwieranie siłowni i szkoły tańca w Barcelonie, to bywa przytłoczona tym, co dzieje się w mediach społecznościowych.

Anna Lewandowska opowiedziała o trudnym momencie

W styczniu na antenie Radia Chillizet Anna Lewandowska przyznała, że boi się o córkę. Trenerka personalna zwróciła uwagę na problem depresji u dzieci, która zbiera straszne żniwo. Zapowiedziała, że w 2024 chce skupić się na temacie kryzysu zdrowia psychicznego u najmłodszych. Teraz gwiazda gorzko wypowiedziała się o macierzyństwie.

Anna Lewandowska instagram.com/annalewandowska

Za pośrednictwem Instagrama mama Laury i Klary przekazała, że miewa gorsze dni, gdy czuje się osamotniona i chce się jej płakać. Dodała, że tylko inne matki będą mogły zrozumieć, co właśnie czuje. Ten emocjonalny wpis dodała do zdjęcia z najmłodszą córką.

Życie mamy nie jest takie proste! Często masz gorszy dzień, dużo na głowie, chcesz wszystkich uszczęśliwić, mieć chwilę dla siebie… a na dodatek dzieci przecież czasem mają swoje gorsze dni i zmieniają twoje (wszystkie) plany. Czujesz czasem, że mózg ci eksploduje? I to są te dni, kiedy chce mi się płakać… i czuję się w tym sama. Bo kto lepiej rozumie mamy? Inne mamy – napisała Anna Lewandowska.

Anna Lewandowska instagram.com/annalewandowska

Choć wpis może wyglądać niepokojąco, to pewnie po prostu gorszy dzień żony Roberta Lewandowskiego. Może wydawać się, że trenerka zawsze pełna jest pozytywnej energii i ciągle jest w ruchu, ale sama gwiazda nie ukrywa, że czasem – jak każdy człowiek – ma dość. Zwłaszcza że ostatnio mogła przeczytać sporo złośliwych słów w komentarzach.

Anna Lewandowska instagram.com/annalewandowska

Później Anna Lewandowska opublikowała słodkie nagranie z córkami, które wszystkim przekazały miłe słowa i rozczuliły mamę. Mamy nadzieję, że niedługo trenerka będzie miała więcej powodów do uśmiechu.