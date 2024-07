Dzieci gwiazd w szkole

1 z 8

Pierwszy dzień w szkole za nami! Po pięknych, wyjątkowo gorących wakacjach chyba wszystkim ciężko z myślą, że znów zaczyna się poranne wstawanie, klasówki, sprawdziany. Rodzice również mocno przeżywają wysłanie pociech do szkół. Dla nich to przede wszystkim wywiadówki i spore koszta.

My postanowiliśmy przypomnieć, które gwiazdy musiały dziś wysłać swoje pociechy do szkoły (także po raz pierwszy!). To dla nich na pewno wyjątkowy dzień!

Zobacz: Syn Edyty Górniak zadał szyku na rozpoczęciu roku szkolnego! ZDJĘCIE