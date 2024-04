Joanna, którą mieliśmy okazję poznać w czwartej odsłonie miłosnego formatu "Ślub od pierwszego wejrzenia" nie może narzekać na nudę. Gwiazda show właśnie pochwaliła się wydarzeniami ze swojego życia. Zrobiła to w mediach społecznościowych, nie ukrywając ekscytacji i szczęścia. Koniecznie poznajcie szczegóły.

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Joanna świętuje wyjątkowy dzień

W ostatnim czasie fani matrymonialnego formatu TVN-u mogą być niepocieszeni. W końcu ci muszą się uzbroić w cierpliwość, ponieważ show najprawdopodobniej na szklanym ekranie ponownie pojawi się dopiero w jesiennej ramówce. Czas ten na szczęście umilają im uczestnicy doskonale znani z poprzednich edycji. Ostatnio byliśmy świadkami babskiego wyjazdu uczestniczek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Tymczasem okazuje się, że równie dużo dzieje się u Joanny Lazar, doskonale znanej z czwartej odsłony miłosnego show TVN-u.

Joanna w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" nie miała tyle szczęścia. Wówczas eksperci połączyli ją z Adamem. Niestety ten nie wykazywał zainteresowania programową żoną. Widzowie szybko więc zauważyli, że małżeństwo to nie ma potencjału. To równie szybko się rozpadło, a każdy z nich poszedł w swoją stronę. W przypadku Joanny to się opłaciło, bo u uczestniczki nowina goni kolejną nowinę. Ta jest szczęśliwą mamą i żoną. Ostatnio Joanna Lazar ze "Ślubu" pochwaliła się swoim szczęściem. Podobnie było tym razem.

Dziś bardzo ważny dzień dla naszej rodziny napisała.

A następnie dodała:

W roli głównej Zuzanna dodała.

Wówczas okazała się, że ta właśnie świętuje Chrzest Święty Zuzanny. Gwiazda show pochwaliła się kadrami z tego pięknego dnia. Sami zobaczcie.

