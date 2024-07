Dwie siostry w jednym programie? To możliwe! Okazuje się, że Magda Mielcarz nie zapadła w pamięć widzom programu "Top Model. Zostań Modelką". Podobno producenci programu chcą ją zastąpić drugą Dżołaną, czyli Martą Krupą.

- Magda to fajna dziewczyna, ale tak naprawdę nikt jej nie zapamiętał po tym programie. Nie była osobą na tyle charakterystyczną, aby zapaść w świadomości widzów. Ktoś zobaczył zdjęcia Marty i wpadł na pomysł, aby ściągnąć ją do Polski. Dwie "Dżołany" w jednym programie to byłoby coś - powiedział informator "Super Expressowi".

Myślicie, że to dobry pomysł?