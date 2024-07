Kamil Durczok w rozmowie z Party.pl opowiedział o tym, dlaczego ceni sobie bardziej pracę kobiet niż mężczyzn. Dodał tym samym, że nie chodzi wcale o ocieplanie jego wizerunku w kontekście afery sprzed półtora roku.

(...) Kobiety są solidniejsze, dokładniejsze, punktualniejsze - powiedział w rozmowie z Party.pl Kamil Durczok. Kiedy nasza dziennikarka dodała, że kobiety są też wrażliwsze, Durczok odpowiedział. - To może właśnie byłoby potrzebne półtora roku do tego, żeby to zrozumieć (...) - nawiązał Durczok tym samym do afery, w którą był wplątany za sprawą tekstów opublikowanych przez tygodnik "Wprost".