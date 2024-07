Dziś jest królem sportu, ale nie zawsze tak było. Iwona Lewandowska wspomina przeszłość Roberta Lewandowskiego w szczerym wywiadzie z Grazią. Nasz czołowy piłkarz wiele przeszedł, zanim osiągnął spektakularny sukces!

Matka Roberta Lewandowskiego o jego dramacie!

Tych dramatycznych momentów w życiu państwa Lewandowskich było kilka. Najtrudniejszy to z pewnością śmierć ojca - Krzysztofa, który walczył z nowotworem. Matka Roberta schudła wówczas siedem kilo:

Na szczęście w momencie, w którym to się stało, nie było Roberta w domu. Krzysztof walczył z nowotworem, a którejś nocy dostał jeszcze wylewu i rano już go nie było wśród nas. Robert mieszkał wtedy u swojej starszej siostry na Bielanach [...]. Powiedziałam mu o wszystkim po zajęciach. Odpowiedział, że to przeczuwał - mówi pani Iwona w Grazii.

Drugim ciężkim momentem było wyrzucenie Roberta z Legii. Był wtedy bliski załamania się:

Mam żal nie tyle o ich ocenę piłkarskich umiejętności Roberta, bo i tak przyszłość pokazała, kto miał rację. Mam żal o to, że w kategoriach ludzkich zachowali się trochę nie fair. Przegonili z klubu chłopaka, który niedawno stracił ojca, był kontuzjowany, tuż przed maturą. - mówi w Grazii

Jak przyjął to 17-letni wówczas Robert? Jak wspomina mama, bardzo źle, nie chciał jeść... Na szczęście szybko udowodnił, że jest prawdziwym mistrzem! I za to go kochamy!

