Tomasz Kammel udał się w rodzinne strony na Dolny Śląsk, jednak powrót do Warszawy utrudniły mu pogarszające się warunki atmosferyczne i coraz bardziej odczuwalne skutki ulew i powodzi. To jednak nie było jedyne zmartwienie byłego prezentera TVP. Tomasz Kammel wyznał bowiem, że stracił kontakt z mamą. Postanowił zaapelować do fanów.

Reklama

Przejmujący apel Tomasza Kammela

Południowa Polska od kilku dni boryka się z dramatycznymi skutkami intensywnych opadów deszczu. Na Dolnym Śląsku coraz więcej miejscowości dotykają zalania i podtopienia, a właśnie w ten weekend przebywa tych okolicach Tomasz Kammel. To rodzinne strony byłego prezentera TVP, który urodził się Cieplicach Śląskich-Zdroju. Gdy Tomasz Kammel chciał wrócić do Warszawy, niestety napotkał na drodze spore trudności. Postanowił o wszystkim opowiedzieć swoim fanom i zaapelował do mieszkających w okolicach Jeleniej Góry osób, by bardzo uważali na siebie.

Właśnie próbuję wydostać się z Sosnówki w stronę Jeleniej Góry, a później Warszawy, no i właśnie tak wygląda moja jazda, że chyba więcej nie pojadę tą drogą. To jest droga na Podgórzyn, jeżeli jesteście w tej okolicy, to bardzo na siebie uważajcie. Ja wycofuję i wracam na górę. - wyznał Tomasz Kammel

Instagram/Tomasz Kammel

W dalszej części swojego nagrania były prezenter TVP poinformował, że niestety stracił kontakt ze swoją mamą.

Dojechałem do Jeleniej Góry. W Jeleniej Górze bardzo wiele dróg jest zamkniętych, ponieważ są zalane. Na niektórych nawet widać po dach zanurzone samochody. I mam pewien dylemat. Próbowałem dostać się do mojej mamy, która od pewnego czasu pisała mi tylko SMS-y, że nie ma prądu i że telefonia komórkowa - w klasycznym rozumieniu, że gadamy - nie działa, ale już te SMS-y przestały przychodzić. Nie wiem, jak się do niej dostać - powiedział wyraźnie zmartwiony Tomasz Kammel

W związku z tą sytuacją Tomasz Kammel postanowił wykorzystać siłę mediów społecznościowych i zwrócił się do fanów z ważnym apelem.

Jeżeli ktoś z was mieszka w miejscowości, w której mieszka moja mama, w Czernicy, to napiszcie mi wiadomość, jak wygląda tam sytuacja. Czernica koło Jeleniej Góry. Nie mam kompletnie pojęcia, a nie mogę się do nikogo - z mamą na czele - dodzwonić. Dajcie znać - zaapelował

Instagram/Tomasz Kammel

Jak się okazało, apel Tomasza Kammela przyniósł natychmiastowy odzew. Były prezenter TVP postanowił podziękować wszystkim za pomoc i poinformował, że udało mu się już skontaktować z mamą. Na szczęście wszystko jest u niej w porządku.

Zobacz także

Bardzo dziękuję za wszystkie informacje dotyczące tego, jak skontaktować się z kimś w Czernicy, tam, gdzie mieszka moja mama. (...) Przy okazji u mamy wszystko w porządku, bo po pierwsze włączyli prąd, po drugie już do mnie zadzwoniła, rozmawialiśmy. Okazuje się, że telefon stacjonarny działa, tylko komórkowy nie działa, można jedynie wysłać SMS-y. - wyznał były prezenter TVP

Reklama

Zobacz także: Gwiazda TVN pokazała akcję ratunkową podczas powodzi. „Woda sięgała jej już po szyję”