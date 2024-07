Iwona Lewandowska jest bardzo dumna ze swojego syna, Roberta Lewandowskiego. Rzadko udziela wywiadów, ale w związku z ostatnimi sukcesami piłkarza, zgodziła się porozmawiać o nim i jego małżeństwie z Anną w magazynie "Grazia". Co powiedziała o żonie sportowca? Jak zareagowała Iwona Lewandowska, jak poznała Anię?

Iwona Lewandowska jest zauroczona Anią. Chociaż była zdziwiona, kiedy dowiedziała się, że Anna trenuje karate. Nie pasowało to do jej budowy ciała:

Kiedy Robert powiedział mi, że Ania uprawia karate, trochę się zdziwiłam. Pomyślałam: "Taka drobna dziewczyna i karate. No OK". Oboje z Robertem jej kibicowaliśmy, jeździliśmy na zawody. Oni z Anią świetnie się uzupełniają. Mają mnóstwo obowiązków zawodowych, ale potrafią to sobie poukładać. Jedno radzi się drugiego, jedno wspiera drugie - mówi pani Iwona

Mama Roberta Lewandowskiego docenia fakt, że Anna dba o jego dietę. Sugeruje, że bez niej Robert nie byłby takim mistrzem:

Kto wie, czy bez Ani zaszedłby tak daleko... Nie mówiąc już o tym, że ona, jako dietetyczka, dba o to, co Robert je. I robi to świetnie, co widać i po wyglądzie, i po sprawności fizycznej mojego syna.