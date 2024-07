1 z 5

Dorota Wróblewska zachwycona figurą Justyny Steczkowskiej. Stylistka chętnie komentuje wydarzenia z polskiego show-biznesu na Facebooku. Zwykle skupia się na kreacjach gwiazd i gwiazdeczek, nierzadko krytycznie oceniając to, co noszą polskie celebrytki. Jednak tym razem było zupełnie inaczej. Dorota Wróblewska jest wyraźnie pod wrażeniem tego, jak wygląda Justyna Steczkowska. I wcale się nie dziwimy! Piosenkarka od dawna należy do grona najzgrabniejszych polskich gwiazd. Szczupłej, a jednocześnie kobiecej figury może jej pozazdrościć niejedna nastolatka!

Zobacz też: Zjawiskowa Justyna Steczkowska w 10 kreacjach na Koncercie Muzyki Filmowej w Warszawie! ZDJĘCIA

Co o Justynie Steczkowskiej napisała Dorota Wróblewska? Odpowiedź na następnej stronie.

Polecamy: Schudła ponad 100 kg, ale... wcale nie jest szczęśliwa. Zobaczcie tę szokująca metamorfozę