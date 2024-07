Justyna Steczkowska na koncercie muzyki filmowej w Warszawie

1 z 16

12 lutego w Warszawie na Torwarze odbył się Koncert Muzyki Filmowej z udziałem takich gwiazd jak Justyna Steczkowska, Andrzej Piaseczny, Krzysztof Cugowski, Mietek Szczęśniak, Krzysztof Kiljański i Janusz Radek. Artyści przyciągnęli prawdziwe tłumy, a zgromadzona publiczność przez blisko trzy godziny miała okazję wysłuchać największych przebojów oraz motywów filmowych!

Zobacz: Jak się ubrać na koncert? Modne propozycje dla kobiety

Justyna Steczkowska w kilku kreacjach na koncercie

Na koncercie publiczność mogła usłyszeć m.in. "Skyfall", "My Heart Will Go On", "May it Be" oraz motywy filmowe z m.in. "Gwiezdnych Wojen" czy "Ziemi Obiecanej", wykonane przez orkiestrę pod dyrekcją Tomka Szymusia. Wszystkie utwory mistrzowsko zapowiadał Tomasz Raczek, który wykazał się oczywiście wielką znajomością filmów oraz poczuciem humoru. Nie sposób nie wspomnieć również o tancerzach, którzy zachwycali swoją choreografią - Ani Głogowskiej, Janji Lesar, Tomaszu Barańskim i Krzysztofie Hulboju.

Widzowie doznali nie tylko wzruszających muzycznych przeżyć, ale też mogli podziwiać olśniewające kreacje gwiazdy wieczoru - Justyny Steczkowskiej. Gwiazda zaśpiewała aż 10 utworów, za każdym razem w innej kreacji marki Elisabetta Franchi. Do tego dobrała buty Loriblu, torebkę Loriblu i biżuterię Apart.

Zobacz: 12 TRENDÓW, O KTÓRYCH POWINNAŚ ZAPOMNIEĆ W 2017

Zobaczcie zdjęcia z koncertu. Kolejny już 24 lutego w Olsztynie. Następne w Poznaniu (03.04), Rzeszowie (16.05), Białymstoku (24.05).

Zobacz: Walentynki wcale nie muszą być nudne! W tym roku spędź je kreatywnie!