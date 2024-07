Dorota Wróblewska oceniła stylizacje uczestników wtorkowej debaty liderów partii politycznych. Jak oceniła wizerunek uczestników? „Szału nie było” - podsumowała. Nic nowego? Po poniedziałkowej debacie Ewy Kopacz i Beaty Szydło, Wróblewska nie szczędziła słów krytyki pod adresem obu kandydatek na premiera. Czy w opinii reżyserki pokazów mody wtorkowy look polityków można ocenić bardziej przychylnie? Niekoniecznie! Choć zdarzyły się subtelne pochwały.

Stylistka na swoim profilu na Facebooku zamieściła post o następującej treści:

Obejrzałam debatę i powiem krótko.

Pani z PKP została na peronie, a Pani nauczycielka fizyki odrobiła lekcję.

Korwin Mikke postawił na dużą muchę i prawie odleciał.

Paweł Kukiz w marynarce i rozpiętej koszuli sprawiał wrażenie osoby goniącej pociąg.

Janusz Piechociński do twarzy mu z każdym garniturem, zwłaszcza politycznym.

Pani Barbary Nowackiej mimo wielkich starań już nie pamiętam.

Adrian Zandberg miał typowo radiowy wizerunek i tym razem był do słuchania.

Ryszard Petru wyglądał adekwatnie do sytuacji i nawet się nie zaczerwienił.

Ogólnie szału nie było i ciemność widzę.