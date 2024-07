Dorota Wróblewska, słynna producentka pokazów mody, chętnie dzieli się swoimi przemyśleniami na ten temat na swoim profilu na Facebooku. Na bieżąco ocenia stylizacje gwiazd i celebrytów z różnego rodzaju eventów i zazwyczaj nie są to przychylne komentarze. Szczególnie upodobała sobie celebrytki takie jak Natalia Siwiec czy Monika Pietrasińska. Zobacz: Wróblewska już prawie pochwaliła odmienioną Siwiec. Musiała jednak wbić jej szpilę

Kilka dni temu Wróblewska pojawiła się na imprezie Flesz Fashion Night, gdzie bawiło się też spore grono gwiazd. Oczywiście następnego dnia pojawiła się recenzja z pokazów modowych, które się tam odbyły i ocena stylu jednej z gwiazd. Tym razem producentka, co rzadko się zdarza, pochwaliła kreację i całą stylizację Joanny Horodyńskiej, która również słynie z tego, że wie co w modzie piszczy. Bardzo przychylnie odniosła się do odważnej kreacji:

Bardzo odważnie, ale nie wulgarnie. Makijaż, fryzura, dodatki i długa suknia złagodziły prowokujący dekolt. Dobrze, że jest co podziwiać.

Jak Wam się podoba Joanna Horodyńska w takim wydaniu?

