Dorota Szelągowska poprowadzi polską edycję programu "Domowych rewolucji"! Dziennikarka i projektantka wnętrz pokonała Małgorzatę Rozenek, która również walczyła o rolę gospodyni nowego reality-show. Według doniesień portalu wirtualnemedia.pl, to właśnie Dorota Szelągowska zostanie gwiazdą formatu, którego emisja planowana jest na 2017 rok. Program zostanie pokazany na kanale HGTV.

Dorota Szelągowska poprowadzi "Domowe rewolucje"

To nie pierwszy program, w którym możemy zobaczyć jak Dorota Szelągowska zmienia wygląd mieszkań i domów. Projektanta wnętrz do tej pory prowadziła m.in. "Dorota was urządzi", "Polowanie na kuchnie" i "Polowanie na mieszkanie".

Co więcej, Dorota Szelągowska wydała w tej sprawie oświadczenie! Nie podobają jej się plotki na temat konfliktu z Małgorzatą Rozenek:

Namnożyło się bzdur w internetach więc czym prędzej prostuję. Choć prawda jest zwykle mniej atrakcyjna od plotek :) Po pierwsze. Małgorzatę Rozenek i mnie - razem, możecie oglądać w najnowszym odcinku jej programu w sobotę w TVN style, natomiast nigdy nie stawałyśmy w szranki by prowadzić jeden program. Rozumiem, że nazwiska Gosi budzą zainteresowanie, ale szanowni dziennikarze mogliby zajrzeć czasem na oficjalną stronę tvn, gdzie już ok kilku tygodni wisi oficjalna informacja o moim nowym programie, zamiast wypisywać bzdury i sztucznie pompować sprawę. Po co? Żeby teraz napisać że Szelągowska wygrała? Nic nie wygrała, bo od początku tworzę ten program, a Gosia z tego co wiem, za chwilę rusza na plan "Projektu Lady" oraz kontynuuje " W dobrym stylu". Brr, nie lubię sztucznych konfliktów. Po drugie: Nie przygotowuję polskiej wersji "Extreme makeover" - "Domowe rewolucje" to po prostu rozszerzone wersje DWU czy PnM. Metamorfozie zostaną poddane całe mieszkania. Nie burzymy domów, nie budujemy nowych. Zmieniamy Wasze wnętrza, a format się tworzy, więc będzie całkiem nowiutki :) - pisze Dorota Szelągowska.

Myślicie, że Dorota Szelągowska sprawdzi się w roli gospodyni nowego show? Żałujecie, że w programie zabraknie Małgorzaty Rozenek?

