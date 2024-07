Dorota Szelągowska kilka miesięcy temu rozstała się ze swoim ukochanym, Adamem Sztabą. Gwiazda TVN po sukcesie swojego programu "Dorota Was urządzi" ma ochotę na więcej. Teraz planuje otworzyć własny biznes. Zobacz: Szelągowska planuje otworzyć nowy biznes. Rozstanie ze Sztabą wpłynęło na jej decyzję

Wiele osób zarzuca Szelągowskiej, że pracę w mediach załatwiła jej znana mama, Katarzyna Grochola. Gwiazda wcale temu nie zaprzecza, a w jednym z ostatnich wywiadów wyznała, że poniekąd tak jest, że w tej branży dostaje się etat po znajomości. Wyjaśniła jednak na czym to jej zdaniem polega i nie trudno się nie zgodzić:

Śmieszą stwierdzenia, że to mama mi coś załatwiła. Pracę w mediach ma się poniekąd po znajomościach. Jeśli zaczynamy gdzieś pracować, poznajemy ludzi, którzy pamiętają cię z innej pracy i mogą cię polecić. To bardziej na tym polega! Nikt jeszcze niczego mi nie załatwił, ale w sumie, to bardzo bym chciała! To musi być przyjemne. Cieszę się, że moja mama jest dobrą pisarką i wydaje książki, ale jeszcze nic mi nie załatwiała. Czekam na ten moment -mamo! - powiedziała w najnowszym numerze Eksmagazynu.