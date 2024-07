Dorota Gardias pomimo ciąży nie zwalnia tempa. Cały czas zapowiada pogodę, pokazuje się na branżowych imprezach, a ostatnio poprowadziła nawet galę European Trusted Brands. Podczas wydarzenia gwiazda mogła zaprezentować swój kolejny modowy look.

Pogodynka nie należy do grona ciężarnych gwiazd, które za każdym razem gdy pojawiają się publicznie podkreślają zaokrąglony brzuszek. Gardias, która ostatnio była skłonna do grzecznych stylizacji, tym razem postawiła na wyrazisty look. Długą sukienkę w modną pepitkę w intensywnym kolorze zestawiła z klasycznymi szpilkami i kopertówką. Taka stylizacja w stylu retro doskonale pasuje do jej urody.

Ponadto rozcięcie kreacji odsłaniające piękne nogi celebrytki sprytnie odwracało uwagę od ciążowego brzuszka, ale i tak można było zobaczyć, że jest on już coraz większy. Jak wam się podoba Dorota w takim wydaniu. Naszym zdaniem pogodynka promienieje ostatnio z każdym dniem.

