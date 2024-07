Cleo i Donatan to obecnie najpopularniejszy duet na polskiej scenie muzycznej. Rzadko kiedy zgadzają się udzielać wywiadów, ale w związku z promocją nowej płyty, która już jest bestsellerem, jest ich w mediach coraz więcej. Przypomnijmy: Cleo wskazała najbardziej cenione gwiazdy show-biznesu. Bez pomocy Donatana!

Niedawno para odwiedziła słynna kawalerkę Łukasza Jakóbiaka. Sama zapowiedź odcinka z gwiazdami budzi emocje. Producent opowiedział o ostrych warunkach współpracy z nim, załamaniach nerwowych wokalistki oraz sposobach na sukces. Nawet wokalistka nie ukrywała swojego zaskoczenia:

Na planach teledysków jestem strasznym despotą. Ludzie muszą pracować jak mróweczki, jak w chińskiej fabryce ryżu, albo wylatują. U mnie tak jest. Nienawidzę debili. Jeśli jesteś debilem, wyp***alaj, Nie pracujesz ze mną. Ja pracuję tylko z pracowitymi i najlepszymi, takimi jak Cleo. Cleo chciała osiągnąć sukces. Ja ją tak przycisnąłem, że ona w pewnym momencie była złamana psychicznie, płakała przesz telefon, mówiła, że nie da rady, że nie chce, nie pojedzie, ale przekuło się to na to, że osiągnęła sukces i to olbrzymi. Jeśli jesteście do niczego, stańcie się do czegoś i róbcie coś dobrze. Nie ma innego sposobu. W Polsce jest ciężko tym, co nie potrafią pracować ciężko. - przekonuje