Po dwóch latach przerwy Polska zdecydowała się powrócić do konkursu Eurowizji. W wyborach wewnętrznych zdecydowano, że reprezentować nas będą Donatan i Cleo z przebojem 2013 roku "My Słowianie". TVP zdecydowała o takiej formie wyboru z powodu oszczędności i doświadczeń z poprzednich lat, wierząc, że odniesiemy sukces na miarę Edyty Górniak. Przypomnijmy: TVP nie ma pieniędzy na promocję Donatana i Cleo w konkursie Eurowizji

Nasi muzycy chcąc sobie zapewnić większe szanse na wygraną, wzorem innych państw koncertują w różnych krajach biorących udział w wydarzeniu. Ich zagraniczna trasa obejmuje serię koncertów w Irlandii oraz Francji. W sobotę wezmą natomiast udział w specjalnej imprezie w Rydze, gdzie spotkają się m.in. z kontrowersyjną reprezentantką Austrii - Conchitą Wurst. Koncert rozpocznie się o godzinie 21.00 i będzie transmitowany na stronie Łotewskich Mediów Publicznych. Dwa tygodnie później, 13 kwietnia wraz z innymi uczestnikami zagrają na London Eurovision Party w Wielkiej Brytanii.

Muzycy potwierdzili też, że na Eurowizji w Kopenhadze zaśpiewają w dwóch językach. "My Słowianie – We Are Slavic" będzie połączeniem polskiej i angielskiej wersji ich przeboju, z dominacją języka rodzimego.

