Dominika Zasiewska w sierpniu ubiegłego roku została mamą. Celebrytka, która zasłynęła rolą Wodzianki w programie Kuby Wojewódzkiego, nie szczędziła pieniędzy na wyprawkę. W Dzień Dobry TVN pochwaliła się wydatkami. Przypomnijmy: Wodzianka wydała już na synka 30 tysięcy złotych! To jednak nie wszystko

Wczoraj Wodzianka zelektryzowała swoich znajomych zaskakującą informacją - że ponownie jest w ciąży. Jej status brzmiał krótki: It's confirmed, I'm going to be a Mommy (To potwierdzone, będę mamą). Od razu posypały się komentarze z gratulacjami, na które Dominika odpowiadała. Jednak jej podziękowania zostawiały nutkę niepewności: Dziękuję Kochani, mam dziś świetny dzień!! MEGA fun. Czy owy "mega fun" wskazuje na to, że Zasiewska żartuje sobie ze wszystkimi?

Poczekamy na potwierdzenie.

