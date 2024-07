Żaden zwycięzca MasterChefa nie wzbudził tak wielu kontrowersji, jak Dominika Wójciak. Laureatka ostatniej edycji została wplątana w dużą wpadkę z Empikiem. Jej książka trafiła do księgarni tuż przed ogłoszeniem wyników podczas finału show. Przypomnijmy: Zwyciężczyni Masterchefa w końcu skomentowała aferę z książką: Przestraszyłam się

Wielkim krokami zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Dominika udzieliła również pierwszego wywiadu magazynowi "KukBuk", w którym opowiedziała o jej przygotowaniach do tego niezwykłego okresu. Wójciak zdradziła, że szykuje bardzo nietypowe potrawy, którymi chce zaskoczyć całą rodzinę:

Moja mama zawsze przygotowuje tradycyjne potrawy, a ja staram się je nieco odmienić – na przykład w zeszłym roku podałam śledzie na pierniku. Zawsze też piekę co najmniej trzy ciasta. Dzielę je na części i obdarowuję nim bliskich. To jest najprzyjemniejsze w świętach. - przyznaje

Wójciak opowiedziała również o swoich przeżyciach ze spotkania z Gordonem Ramseyem:

Strachu przed Gordonem nie czułam, choć ma opinię siekiery. Jeśli mu nie podejdziesz, to przemieli cię przez maszynkę do mięsa i wytłucze na kotleta. Nie bałam się go, ale brałam pod uwagę taki scenariusz. Pamiętam, jak podszedł do mnie, pomieszał w moich garnkach, spróbował i zaczął konkretnie wypytywać mnie o składniki. Bałam się, że wybije mnie z rytmu, ale tak się nie stało. Popatrzył tylko na mnie i stwierdził, że jestem za mało pewna siebie. Rozkazał mi powtarzać: „Confidence, confidence, confidence…” - wspomina