Dominika Gwit wydała niedawno swoją pierwszą książkę "Moja droga do nowego życia", która opowiada o tym, jak aktorka walczyła z nadwagą. Dominika bardzo stresowała się przed premierą, ale otrzymała ogromne wsparcie od przyjaciół i... gwiazd! Największy komplement zaś usłyszała do Doroty Wellman:

Dorota Wellman, moja wielka guru, poszłam do niej z moją książką i tak pytam nieśmiało: pani Doroto, czy chciałby pani przeczytać moją książkę. A ona: że ja już ją przeczytałam. Takie oczy zrobiłam. Bardzo mi pogratulowała, kurcze, to było coś niebywałego, tydzień to przeżywałam - mówi nam Dominika Gwit.