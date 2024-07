Pisaliśmy niedawno, że białe sportowe buty to inwestycja, która zawsze się opłaca (zobaczcie: Co łączy Edytę Górniak, Rihannę i Kendall Jenner?). Dlaczego? Pasują do wszystkiego:)

Potwierdza to przypadek Dominiki Gawędy. Na ostatni już koncert w ramach trasy Lata Zet i Dwójki wokalistka założyła ostatnio swoje białe buty na koturnie za kostkę dwa razy. Na jej pierwszą sceniczną stylizację składały się biała spódniczka i biały krótki top (trochę przypominała Madonnę w jej kultowych stylizacjach z lat 80.). Druga kreacja równie seksowna (asymetryczny sukienka odsłaniała jedno ramię i eksponowała zgrabne nogi) zwracała uwagę na swój bardzo modny ostatnio malarski print. Białe sportowe buty są naprawdę niezastąpione. Też tak uważacie?!

A na koniec, która stylizacja Dominiki Gawędy podobała wam się bardziej?

