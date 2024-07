1 z 11

Mody w sportowym obuwiu zmieniają się co sezon.

Raz modne są buty gładkie, innym razem - we wzory. Na szczęście są buty, które modne są… zawsze. Klasyczne białe modele to naprawdę dobra lokata. Mają też jedną, najważniejszą zaletę. Pasują do każdej stylizacji!

Ten sekret znają Edyta Górniak, Rihanna i Kendall Jenner. A ty dasz się przekonać? Przedstawiamy nasze typy z polskich sklepów!

