Już wiemy, że "Najlepszym Polskim Artystą" według fanów MTV jest Ewa Farna. To ona pojedzie do Belfastu reprezentować Polskę w walce o kolejny tytuł - "Najlepszego Europejskiego Artysty", dokładnie ten, o który dwa lata temu otarła się Doda. W tym roku Rabczewska musiała się tylko obejść smakiem nagrody i zabawy w światowej sławy gremium. Dla niej to jednak nic straconego.



- KOCHANI! Dziękuję Wam z całego serca za wszystkie głosy, jakie oddaliście na mnie w konkursie MTV. Przepraszam, że dopiero teraz Wam o tym piszę. PS. Nie przejmujcie się wynikiem, niech się inni pocieszą sukcesem :) Ja i tak muszę sobie dokupić półkę na nagrody, bo mi się już nie mieszczą ;) Także pamiętajcie, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło :) Jesteście najlepsi, jak zawsze. Dziękuję :* - napisała Doda na swoim oficjalnym Facebooku.



Czy rzeczywiście dla Dody to tylko jedna nagroda mniej? Czy może znak, że ludzie mają jej po prostu dość?



xxx

Reklama