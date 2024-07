Doda robi wszystko, aby jej płyta była wielkim wydarzeniem na rynku muzycznym. Jak podaje „Super Express” piosenkarka wpadła ostatnio na dość oryginalny pomysł. Postanowiła zrobić sobie zdjęcia w otoczeniu… hien. Mają one zdobić okładkę płyty. Zwierzęta przywieziono z zagranicy specjalnie dla Doroty. Wywołało to wielkie poruszenie wśród obrońców praw zwierząt.

-Wykorzystywanie zwierząt w jakiejkolwiek kampanii reklamowej produktów uważam za niepotrzebne. Czasem wiąże się to z krzywdą, jaką wyrządza się, świadomie bądź nie, konkretnemu zwierzęciu- powiedziała Katarzyna Biernacka (Stowarzyszenie Empatia)

Przyjaciel Dody broni ją i przekonuje, że piosenkarka kocha zwierzęta i nigdy nie pozwoli, aby ktoś mógł je krzywdzić.

Myślicie, że Doda przesadziła?

