Każda kobieta nie wyjdzie z domu jeśli w jej torebce nie ma "czegoś". Ciężko sprecyzować o co chodzi, bo każdy przypadek należy oceniać indywidualnie. Na przykład dla Kasia Cichopek zawsze pod ręką musi mieć telefon komórkowy, z kolei Beata Tyszkiewicz piersiówkę polskiej wódki. Zapytaliśmy więc co jest nieodłącznym elementem w torebce Dody.



- Błyszczyk! - odpowiedziała gwiazda w rozmowie z AfterParty.pl, dodając: - Błyszczyk, bo usta muszą być cały czas ponętne i nawilżone. To haczyk, na który łapie się każdy samiec.



Drogie panie, zgadzacie się z Dodą? Czy dla was również błyszczyk do ust jest obowiązkowym gadżetem przy każdym waszym wyjściu?



habibi

Reklama