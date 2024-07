Pod koniec tygodnia Doda wyjechała z Polski do ciepłych krajów, gdzie razem z przyjaciółmi świętwała urodziny Dżagi. Oczywiście artystka nie byłaby sobą, gdyby nie zwariowane pomysły. Jeden z nich przyszedł jej do głowy w piątkową noc i wraz z muzykami wystąpiła na... deptaku. Jak sama przyznała, było to bardzo spontaniczne, a do sieci wrzuciła krótkie wideo...

Doda w Hiszpanii świętuje urodziny Dżagi

Plotkowano o tym, że Doda wyjechała bez Emila, ponieważ w ich związku pojawił się kolejny kryzys. Jak się okazuje Emil Haidar towarzyszy gwieździe w podróży, a świetny humor ich nie opuszcza. Dowodem na to jest występ gwiazdy na ulicy podczas którego zaśpiewała jeden z utworów kultowego zespołu Guns'n'Roses.

Tajemnicą pozostaje gdzie bawi się gwiazda. Według pierwszych informacji, jest na jednej z hiszpańskich wysp. Na zdjęciu, które zamieściła na Instagramie widzimy jednak charakterystyczne drzewo z okiem, które znajdziemy na greckiej wyspie Rodos. Czyżby się przeniosła? A może siedzi tam od początku? Gdzie by nie była, życzymy jej wspaniałego wypoczynku.

