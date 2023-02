Doda skończyła 39 lat. Polsat pokazał jej występ z dzieciństwa. WIDEO

Doda świętuje dzisiaj 32. urodziny! Gwiazda, która urodziła się15 lutego 1984 roku w Ciechanowie, na Instagramie pochwaliła się pierwszym prezentem, który dostała z tej okazji. Fani piosenkarki nie zapomnieli o święcie swojej idolki i już podczas koncertu w klubie Chimera w Poznaniu wręczyli jej kwiaty i upominki. Pod fotką Dody z prezentem pojawiło się wiele komentarzy w których fani składali życzenia. Czego życzyli artystce? Wszystkiego Najlepszego dużo szczęścia zdrowia nie tylko dla Ciebie ale dla całej rodziny. Życzę Ci żebyś w końcu poznala tego jedynego. Spełnienia marzeń osobistych i zawodowych. Wszystkiego najnajnaj. 32 lata temu przyszła na świat osoba, dzięki której nabrałem pewności siebie - jesteś nią Ty. Urodziny to nie tylko czas życzeń, ale również podziękowań. Doda dziękuję Ci za to, że nie boję się życia! Dziękuję za każdy dzień z Twoja muzyka, za kazde spotkanie, spotkanie, zdjecie, przytulenie. Dziękuję, że dzięki Tobie moje zycie jest kolorowe. Masz duży wkład w mój światopogląd. Królowo bez Ciebie i Twojej muzyki ja nie istnieje! Życzę Ci abyś miała tak wiernych fanów jak my wszyscy tutaj. Życzę Ci zdrowia, uśmiechu na twarzy, miłości, abyś nigdy się nie poddawala i dążyła do celu! @dodaqueen dziękuję za to, że 9 lat temu pojawilas się w moim życiu i na zawsze w nim pozostaniesz. Kocham Cię! My również przyłączamy się do życzeń! Sto lat! Zobacz także: Doda wspomina swój udział w musicalu Metro: "Aż się łezka kręci"... I pokazuje zdjęcie! Doda z prezentem z okazji urodzin. Doda skończyła 32 lata.