Doda musiała skontaktować się z Nergalem! A to wszystko przez... porządki w szafie. Kiedy artystka przeglądała i segregowała rzeczy w swojej ogromnej garderobie, trafiła na album ze zdjęciami Adama Darskiego z dzieciństwa! Co z nim zrobiła? Zobaczcie!

Doda w rozmowie z "Faktem" opowiedziała o porządkach w szafie i refleksjach, jakie ją wówczas naszły. Wśród setek rzeczy odnalazła album ze zdjęciami Adama Darskiego, jej byłego partnera, z dzieciństwa. Na początku nie chciała mu go oddać, twierdząc, że mogłaby zarobić na nim miliony. Wolała jednak, jak zawsze, zachować się honorowo:

Podczas porządków znalazłam album ze zdjęciami z dzieciństwa Nergala. Przez chwilę miałam taki pomysł, żeby zarobić na nim miliony. Może jacyś amerykańscy fani chcieliby go zobaczyć na zdjęciu ze ślubowania... Ale w końcu doszłam do wniosku, że wolę być szlachetnym diamentem niż brudnym kamieniem. Większą satysfakcję daje mi to, że mogę zadzwonić i powiedzieć: „Hej, mam twoje zdjęcia z dzieciństwa. Pewnie już ich nie masz, bo to jedyne odbitki, więc wyślę ci je” - mówi w Fakcie.