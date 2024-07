Doda wyjdzie za mąż w 2016 roku! Tak przynajmniej zapewnia w rozmowie z TV Regionalna w Lubinie. W nowym roku artystka planuje wydać DVD koncertowe, płytę, ale przede wszystkim znaleźć miłość. Do tej pory nie miała szczęścia. Jej każdy związek rozpadał się po kilkunastu miesiącach. Może 2016 rzeczywiście będzie dla niej szczęśliwy?

Doda nie rozpacza po rozstaniu z Emilem Haidarem. Rzuciła się w wir pracy i koncertów. Po występie w Lubinie artystka udzieliła długiego wywiadu tamtejszej telewizji. Wyjaśniła skąd bierze siłę i pozytywną energię, pomimo tego, że przeszła wiele:

To nie jest tak, że ja ciągle jestem uśmiechnięta. Mam mnóstwo dni, kiedy jestem w tragicznym stanie psychicznym. Jest wiele takich chwil, ale proporcjonalnie do tego, kiedy czuję się dobrze - jest ich mniej. Skąd taka siła? Od rodziców, to oni nauczyli mnie pozytywnego podejścia do życia. Ja sama mam bardzo pogodny charakter. Życie mnie wielokrotnie zraniło, ludzie którzy się w nim pojawili, bo ja dużo daję od siebie, a czasami dostaje kopa w d... Ja się szybko regeneruję, i psychicznie i fizycznie, szybko staję na nogi. - zapewniała wokalistka