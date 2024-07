Gdy mama Dody dowiedziała się o chorobie nowotworowej, to był szok dla całej rodziny. Gwiazda, mimo swoich licznych zobowiązań zawodowych, nie pozwoliła jednak, by jej ukochana mama została sama w tym trudnym czasie. Wokalistka udowodniła, że jest kochającą córką, wpierała, odwiedzała w szpitalu, trzymała za rękę... By pokazać tę unikatową więź matka-córka powstała wyjątkowa sesja zdjęciowa dla magazynu VIVA! Lecz pozostaje pytanie - czy udało się pokonać chorobę?

Czy mama Dody pokonała raka?

Za Dodą i jej rodziną trudny rok. Jednak mimo przeciwności losu, wszystko wydaje się układać doskonale. Kariera gwiazdy rozkwita, a sytuacja prywatna również zaczyna się normować. Wanda Rabczewska, mama Dody, wyznała, że ma się coraz lepiej, a najgorsze chwile już za nią:

Byłam na badaniach kontrolnych. Wszystko jest w porządku, jestem już zdrowa - zdradziła mama Dody w rozmowie z "Super Expressem".

Wanda Rabczewska nie ukrywa również, że główną przyczyną jej kłopotów ze zdrowiem był długotrwały stres, który doprowadził do choroby. Co było przyczyną nerwów?

Te wszystkie programy pani Szulim sprawiły, że bardzo stresowałam się za każdym razem. Ja się naprawdę bardzo tym denerwowałam, to był tak niebywały długotrwały stres, że doprowadziło to do takiej choroby. Wystarczy sobie poczytać, i w szpitalu tak mówią, że długotrwały stres uaktywnia te najgorsze nasze komórki - cytuje Wandę Rabczewską tabloid.

Nasz szczęście Doda nie pozwoliła swojej mamie na samotność i negatywny nastrój w czasie choroby. Gwiazda okazała się wspierającą i bardzo troskliwą córką:

Córka bardzo mnie wspierała. Ona od zawsze nam pomagała i pomaga nam dalej, także jeżeli chodzi o moje zdrowie. Dorotka była cały czas ze mną, i w szpitalu, i wszędzie...

Mama Dody pokonała chorobę nowotworową

Doda zawsze podkreślą, że z rodzicami łączy ją bardzo silna więź