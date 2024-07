Trwa rozpatrywanie skargi Dody w Trybunale Konstytucyjnym! A Doda pokazuje to na swoim Facebooku. Wokalistki została skazana w 2012 roku za obrazę uczuć religijnych. Musiała zapłacić grzywnę 5 tys. złotych, z czym się nie zgadza i swoich racji próbuje dowieść dziś przed Trybunałem.

Reklama

Doda w Trybunale Konstytucyjnym

Relację ze sprawy Dody można oglądać na żywo pod tym linkiem. Jej mecenas jest dobrej myśli:

Niezrozumiały jest fakt, iż władza publiczna ustanawia silniejszą ochronę wolności osób wierzących niż niewierzących. Istotne jest to, czy kwestia obrazy uczuć religijnych winna w ogóle być penalizowana w państwie, które z założenia powinno być państwem bezstronnym w kwestiach wolności religii i sumienia. Polskie ustawodawstwo w kwestii obrazy uczuć religijnych jest odosobnionym przypadkiem, który w innych krajach europejskich nie występuje - mówi mec. Łukasz Chojniak reprezentujący gwiazdę

Podczas rozprawy wypowiadają się prawnicy artystki, znawcy prawa. Na sali nie brakuje również dziennikarzy i ekip telewizyjnych.

AKTUALIZACJA

Zobacz także

Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepis na podstawie Doda, którego została skazana jest zgodny z konstytucją. Warto zaznaczyć, że Trybunał nie rozstrzygał, czy piosenkarka była winna, czy też nie. Jego zadaniem było tylko sprawdzenie, czy wyrok był zgodny z Konstytucją.

Co to zmienia w sytuacji Dody? Na razie nic. Artystka twierdziła, że jeśli przegra w Trybunale, sprawę skieruje do Strasburga!

Zobacz: Doda: Jestem ofiarą religijnych oszołomów.

Czy Doda odniesie sukces w Trybunale Konstytucyjnym?

Wyrok zapadnie już dziś!