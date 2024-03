Od kilku tygodni cały świat żyje losem księżnej Kate, jednak dopiero w ostatnich dniach eskalowało to do maksimum. Dowiedzieliśmy się bowiem, że ta, podobnie jak król Karol III, walczy z rakiem! Oboje w jednym momencie znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji, której muszą stawić czoła. Doszło nawet do ich spotkania sam na sam, a po nim monarcha ledwo nad sobą zapanował.

Nagłe spotkanie księżnej Kate i króla Karola III

Ostatnie tygodnie upłynęły opinii publicznej pod znakiem wydarzeń w brytyjskiej rodzinie królewskiej, która chyba jeszcze nigdy nie musiała mierzyć się z takimi problemami. W tym samym czasie dowiedzieliśmy się bowiem, że król Karol III walczy z nowotworem, a także, że Kate Middleton musi przejść operację brzucha. Los żony księcia Williama szybko jednak zdominował prasę, a sympatycy coraz bardziej się o nią martwili.

Jej nieobecność, a także cisza Pałacu, wywołały ogromne zamieszanie, które z kolei poskutkowało lawiną teorii spiskowych, również tych najmroczniejszych. Dopiero kilka dni temu świat poznał prawdę i dowiedzieliśmy się, że księżna Kate również walczy z nowotworem, o czym ona sama poinformowała w specjalnie nagranym oświadczeniu. Od tamtej pory opinia publiczna martwi się o nią jeszcze bardziej. Tymczasem do mediów dotarły informacje o nagłym spotkaniu księżnej z królem!

Choć takie spotkania zapewne nie są rzadkością, to było inne, niż wszystkie, w końcu teraz Kate i Karol rozumieją się jak nikt inny. Anonimowy informator "The Sun" zdradził, że król przyjechał specjalnie dla księżnej z Londynu do zamku Windsor na czwartkowy lunch! Mimo iż Karol III przeważnie stara się trzymać emocje na wodzy, to spotkanie bardzo go wzruszyło.

Król wyszedł z lunchu bardzo wzruszony. Są sobie bardzo bliscy, a on sam traktuje Kate jak córkę. Nie ma wątpliwości, że mogą się wzajemnie wspierać podczas walki z rakiem - zdradza informator ''The Sun''.

Chociaż sytuacja jest trudna, jeszcze bardziej zbliżyła do siebie króla z synową. Walcząc z tą samą chorobą tylko oni wiedzą, jakiego wsparcia naprawdę potrzebują. Przypomnijmy, że oświadczenie księżnej Kate wcale nie uciszyło spekulacji dot. jej stanu, a wręcz przeciwnie: fani tworzą niezliczone teorie spiskowe na ten temat.

