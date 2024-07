Doda jako prezenterka serwisu informacyjnego?! No cóż, okazuje się, że gwiazda ciągle zaskakuje. Artystka pokazała na swoim Facebooku filmik, w którym widzimy ją w zupełnie nowej roli. Gwiazda zasiadła za stołem prezenterskim w Superstacji. Wideo zaczyna się od... aluzji do słynnej afery Kamila Durczoka i sprawy brudnego stołu. ;) Doda nawiązuje też do słynnego nagrania z Isabel Marcinkiewicz w TVN24. Nie martwcie się jednak, Doda nie zmieniła branży. Nadal zajmuje się muzyką, a nowe wideo to materiał promujący jej koncert w Dublinie. Polecamy: Praca – przyjemność czy obowiązek, czyli jaki zawód wybrać?

Doda, Durczok i Isabel Marcinkiewicz w jednym zapraszają na sobotni koncert w Dublinie ❤️, który odbędzie się w klubie Button Factory w samym sercu miasta - na ulicy Temple Bar - napisała Doda na swoim profilu.

Naszym zdaniem, piosenkarka wypadła świetnie! Doskonała dykcja i interpretacja tekstu. Wiedzieliśmy, że Doda ma wiele talentów, ale o umiejętność poprowadzenia serwisu informacyjnego jej nie podejrzewaliśmy. ;) Musicie to zobaczyć! Nas rozbawiło niemal do łez.

