Na warszawskiej premierze filmu „Jesteś Bogiem”, Doda pojawiła się w sukience wprost z jesienno-zimowego pokazu Victorii Beckham, która kosztuje ok. 2 tysięcy euro. W końcu sukienka lekko wzorowana na wojskowych uniformach to hit sezonu. Doda wie co jest modne!

Doda swoją krótszą wersję tej kreacji połączyła z czapką, którą miała na sobie już wcześniej w stylizacji wzorowanej na projektach Marca Jacobsa dla Louis Vuitton oraz ultradługimi kozakami Versace również z najnowszej kolekcji. Co ciekawe są one wyjątkowe ponieważ Dodzie jako jednej z niewielu udało się ustrzelić wersję za kolano.

Jak oceniacie najnowszą stylizację gwiazdy?