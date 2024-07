Miłość Dody i Emila Haidara kwitnie. Para zamieszcza coraz więcej zdjęć na portalach społecznościowych, a w mediach pojawiają się nawet informacje, że zakochani mają bardzo poważne plany. Jak na razie na ten temat wypowiedział się tylko menadżer artystki. Zobacz: Miłość Dody i Haidara kwitnie. Czas na dziecko? Menadżer artystki nie ma wątpliwości: Pogodzi obowiązki z macierzyństwem

Wokalistka chwali się także swoim życiem u boku ukochanego, ale nie brakuje również tzw. selfie. Doda uwielbia się podobać, a jej fani szaleją na punkcie zdjęć, które umieszcza na Instagramie. Ostatnio zamieściła fotkę, która nie jest najlepszej jakości, ale można zauważyć pewne podobieństwo do Kim Kardashian. Składają się na to makijaż, wydatne usta, a teraz także zbliżony kolor włosów. Sama artystka nawet dostrzegła pewne cechy wspólne: No normalnie Kim - napisała pod fotką.

Podobna?

