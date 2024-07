Doda, Rusin, Socha wczoraj i dziś

5 z 12

Kinga Rusin zawsze była uważana za kobietę przedsiębiorczą. Ale do ikony stylu nieco jej brakowała. Skupiona na wielu aktywnościach zawodowych nie zawsze miała czas, by zadbać o swój wizerunek. Kompletnie odmienił ją "Taniec z gwiazdami". Dziennikarka przeszła prawdziwą metamorfozę wewnętrzną, co dosyć szybko zaowocowało zmianą na zewnątrz. Dziś Kinga Rusin, to spełniona kobieta sukcesu. Jest znaną dziennikarką, z powodzeniem radzi sobie w biznesie, ma kochającego partnera i uchodzi za jedną z lepiej ubranych Polek. Tak trzymać.