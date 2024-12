Marcin Kobierecki z "Rolnik szuka żony" zaskoczył internautów nowymi zdjęciami. Sam nie ukrywa zachwytu:

Reklama

Jak szwagier zrobi zdjęcie

Fani od razu zwrócili uwagę na jeden szczegół i szybko pojawił się temat Ani.

Nowe zdjęcia Marcina z "Rolnik szuka żony" wywołały poruszenie

Marcin i Ania to jedna z dwóch par, które odnalazły się dzięki 11. edycji "Rolnik szuka żony". Zakochani nie ukrywają swojego szczęścia, a niedawno gościli w "Pytaniu na śniadanie", zachęcając innych do zgłoszenia się do 12. edycji miłosnego show. Dla nich udział w programie skończył się najlepszym scenariuszem. Dziś rolnik i jego partnerka powoli planują swoją przyszłość, a już w Boże Narodzenie pojawią się w świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony" i opowiedzą, jak zmieniło się ich życie kilka tygodni po finale show.

Będą to też pierwsze święta, które Marcin i Ania z "Rolnik szuka żony" spędzą razem. Nowy wpis rolnika nie pozostawia wątpliwości, że Marcin docenia ten okres w roku i nie ukrywa ciekawości, jak święta będą wyglądać u jego obserwujących:

Święta tuż tuż! Czy czujecie już magię Bożego Narodzenia? To czas pełen ciepła, rodzinnych chwil i... zapachu pierniczków! Podzielcie się w komentarzach: Jakie macie plany na te Święta? Co najbardziej kochacie w tym czasie?Niech ten grudzień będzie pełen radości i małych cudów!

Przy okazji Marcin z "Rolnik szuka żony" podzielił się zdjęciami, na których uśmiech nie schodzi mu z twarzy. Fanom udzieliła się nie tylko świąteczna atmosfera ale szybko poruszyli temat Ani, której brakowało na zdjęciu:

A gdzie jest Ania

dokładnie, najbardziej lubimy ich razem, prawda?

Nie ma wątpliwości, że internauci uwielbiają Marcina i Anię z "Rolnik szuka żony", więc nie szczędzą im miłych komentarzy:

U mnie dopiero będzie czuć święta w weekend jak się wezmę za porządki i gotowanie, dużo zdrowia szczęścia i miłości dla Ciebie i Twojej pięknej Ani

Cieszę się Waszym szczęściem. Samych cudowności nie tylko na Święta

Są iskierki w oczach, niech miłość kwitnie

Miłości dużo i kochaj tą swoją Annę

O, jaki szczęśliwy człowiek, fajnie

Jakie plany? Rodzinka ,rodzinka i jeszcze raz rodzinka i czas z nią spędzony. Ale przede wszystkim najważniejszy plan - obejrzeć świąteczny odcinek ''Rolnika'' i zobaczyć Ciebie i Anię szczęśliwych i zakochanych - czytamy w komentarzach.

Marcin pochwalił się także kolejnym zdjęciem, na którym też pozuje solo. "Jak szwagier zrobi zdjęcie". Ten temat podchwyciła również Ania, która współpracę Marcina ze szwagrem podsumowała krótko:

#najlepszyfotograf #najlepszymodel #najlepszyszwagier

Reklama

Zobacz także: Dominika z "Rolnika" dzieli się swoim szczęściem. Ma to związek z Rafałem