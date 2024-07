Doda poprowadziła wykład dla studentów dziennikarstwa dla prestiżowych uczelni - Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Gwiazda pochwaliła się tą informacją na swoim profilu na Facebooku. O czym rozmawiała z młodymi ludźmi?

Dorota Rabczewska od 15 lat funkcjonuje w show-biznesie i na ten temat wie bardzo dużo. Właśnie dlatego została poproszona o poprowadzenie wykładu dla studentów dziennikarstwa i opowiedzenie im od kulis, jak funkcjonuje ten świat. Słuchaczom zdradziła kilka sekretów i zakulisowych anegdot. Widać że po rozstaniu z Emilem Haidarem, Doda rozwija skrzydła i szuka nowych wyzwań.

Doda poprowadzi wykład dla studentów

Dziś poprowadzę wykłady dla studentów dziennikarstwa ☺️15 lat w show-biznesie w pigułce Pamiętacie to zdjęcie? Moje pierwsza poważna sesja zdjęciowa sprzed 10 lat????

Posted by Doda on 2 grudnia 2015