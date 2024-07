Nie od dzisiaj wiadomo, że fani Dody to potężna armia, która od lat wspiera ją w działalności artystycznej. To właśnie oni przyczynili się np. do ogromnego sukcesu jakim było 2 miejsce w plebiscycie na Najlepszego Artystę MTV w Europie w 2010 roku. Gwiazda przy każdej możliwej okazji podkreśla swoją wdzięczność za wszystkie akcje fanowskie przygotowując coraz to lepsze tournee. Wczoraj, w ramach podziękowań, ekipa doda-music.com przygotowała dla piosenkarki kolejny prezent.

Podczas koncertu w Klwowie, kiedy Doda wzniosła się na huśtawce nad publiczność jej oczom ukazał się gigantyczny transparent o wielkości 6 metrów na 3,5, na którym fani podziękowali za wspaniałe widowisko. Niespodzianka wzruszyła Dodę i doprowadziła ją do łez. Gwiazda po raz pierwszy nie była w stanie zaśpiewać poprawnie swoich piosenek: "2 bajki", "Nie zawiedź mnie" i "Dejanirę", powiedziała:

- Boże. Żeby wszyscy widzieli co ja tutaj mam. Dziękuje wam kochani. Popłakałam się przez was. Pięknie.

Świadkami całego wydarzenia było ponad 25 tysięcy osób obecnych na tym koncercie. Przypomnijmy, że we wrześniu Doda nagrywa koncertowe DVD. Ciekawe czym tym razem zaskoczą ją fani? Zobacz: Ujawniamy szczegóły koncertowego DVD Dody

