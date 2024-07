Doda postanowiła zrobić niespodziankę swoim fanom i zdecydowała się nagrać koncertowe DVD. Pierwszy w jej karierze krążek dokumentujący spektakularne show i kulisy jego powstawania miał być zarejestrowany podczas koncertu w Krynicy Morskiej 27 lipca. Okazuje się, że gwiazda zmieniła plany i tym najważniejszym występem w całej trasie będzie jeden z ostatnich. Zobacz: Ujawniamy szczegóły koncertowego DVD Dody

Z informacji jaką dostaliśmy od teamu gwiazdy, wynika że DVD z "Fly High Tour" zostanie nagrane we wrześniu w hali. Powodem zmiany terminu są większe możliwości techniczne do realizacji projektu z jeszcze większym rozmachem. Dodatkowo, w miejscu w którym zostanie nagrany koncert będzie mogło uczestniczyć więcej fanów.

