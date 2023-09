Doda na koncercie "Roztańczony PGE Narodowy". Co za kreacja!

Edyta Górniak to jedna z gwiazd koncertu "Roztańczony Narodowy". Do zdjęć pozowała wspólnie z synem, Allanem Krupą! Jak wypadli?

Podczas koncertu "Roztańczony PGE Narodowy" pojawili się Edyta Górniak i jej syn, Allan Krupa. Oboje wybrali na stylizacje z podobnym, cekinowym akcentem i chętnie pozowali do wspólnych zdjęć. Jak się zaprezentowali? Edyta Górniak i Allan Krupa na koncercie "Roztańczony PGE Narodowy" W sobotę, 30 września odbył się koncert "Roztańczony PGE Narodowy". Wydarzenie, które było finałem letniej trasy zwieńczającej wydarzenia w całej Polsce, zgromadziło największe gwiazdy polskiej muzyki tanecznej i oczywiście tłumy fanów. Wśród gwiazd, które pojawiły się na wydarzeniu nie zabrakło oczywiście Edyty Górniak , której towarzyszył syn, Allan Krupa. Co ciekawe, oboje zdecydowali się na stylizacje z podobnym, cekinowym akcentem. Wokalistka postawiła na srebrną kreację, a jej syn - na zaskakujące połączenie cekinów i ... weluru! We wrześniowy wieczór Edyta Górniak zdecydowała się na błyszczący komplet w srebrzystym odcieniu - minispódniczkę i marynarkę z ozdobnym paskiem. Całość uzupełniła najmodniejszymi w tym sezonie, srebrnymi kozakami. Jej syn z kolei postawił na czarną, cekinową bluzę z kapturem i mieniące się spodnie z materiału przypominającego welur. Edyta Górniak chętnie pozowała fotoreporterom - gwiazda trzymała w rękach pokaźny bukiet białych róż. Jak Wam się podobają stylizacje wokalistki i jej syna?