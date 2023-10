Doda pochwaliła się fanom na instagramowym profilu stylizacją, jaką wybrała na warszawski koncert Beyonce na Stadionie PGE Narodowym. Piosenkarka, będąca miłośniczką talentu amerykańskiej gwiazdy, zadbała o to, by tego dnia spojrzenia były skierowane także i na nią. Zobaczcie, co na siebie włożyła.

Doda bryluje na koncercie Beyonce

Doda, wzorem innych rodzimych celebrytek, wybrała się na Stadion Narodowy, by wziąć udział w koncercie Beyonce. Była liderka Destiny's Child zaplanowała w Polsce dwa koncerty - 27 i 28 czerwca, w ramach trasy "Renaissance World Tour", promującej najnowsze wydawnictwo artystki. Mylił się ten, kto założył, że Doda przyjdzie na wydarzenie niezauważona - 39-latka zrobiła wszystko, żeby się wyróżnić z tłumów okupujących trybuny i trzeba przyznać, że jej się to udało.

Instagram/Dodaqueen

Doda wystroiła się tak, jakby był to jej koncert - założyła czarne, lakierowane kozaczki na wysokim obcasie, sięgające do połowy uda. Do tego mocno - wycięte skórzane body bez ramiączek, które zakryła zupełnie przezroczystym kompletem z siateczki, złożonym z ultrakrótkiej mini oraz góry z kapturem i długimi rękawami. Całość uzupełniał mocny pasek z okuciami.

Instagram/Dodaqueen

Doda, tak wystylizowana, zwracała uwagę innych fanów amerykańskiej divy obecnych na stadionie, którzy bez skrępowania robili jej zdjęcia. Sama piosenkarka nagrywała też "zakulisowe" filmiki, pokazujące, jak spędzała czas wyczekując na start koncertu. Towarzystwa dotrzymywał jej nie tylko partner, Dariusz Pachut, ale i przyjaciele z, instagramerką Olivią Funky na czele.

Przypomnijmy, że zaledwie kilka dni wcześniej Doda wprawiła fanów w osłupienie inną kreacją, przyszykowaną specjalnie na koncert Polsatu "Disco pod gwiazdami"

Co sądzicie o "koncertowej" stylizacji Dody? "Wystroiła się jak Beyonce"?

VIPHOTO/East News