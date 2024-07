Doda długi weekend spędziła razem z Dariuszem Pachutem w polskich górach, gdzie od sylwestra wypoczywa mnóstwo gwiazd. Artystka tym razem szalała na stoku narciarskim, ale nie była sama! Dodzie towarzyszył partner, jego dzieci, które najwyraźniej odziedziczyły zamiłowanie do aktywności, a także znajomi. Wygląda na to, że to był udany czas, a na uwagę zwraca też romantyczny taniec Dody i Dariusza na Krupówkach wśród tłumów turystów. Co za widok!

Reklama

Doda pokazała zdjęcia z rodzinnego wyjazdu z partnerem! Nie zabrakło też romantycznego tańca na Krupówkach

Doda ma za sobą intensywny rok, w którym wzięła udział w reality show, wydała płytę i przedstawiła swoim fanom nowego partnera, a na zakończenie 2022 roku zachwyciła występem na Sylwestrze Polsatu. Teraz artystka zdecydowała się na krótki urlop i postanowiła długi weekend spędzić w polskich górach na aktywnym wypoczynku. Podczas wyjazdy Dodzie towarzyszył jej partner Dariusz Pachut, ale okazuje się, że tym razem nie był to wyjazd tylko we dwoje. Para zdecydowała się spędzić ten czas na zimowych szaleństwach z dziećmi Dariusza Pachuta.

Tylko spójrzcie na ich wspólne zdjęcia! Patrząc na te uśmiechy wygląda na to, że bawili się doskonale.

Instagram / dodaqueen

Zobacz także: Doda komentuje wpadkę Zenka Martyniuka na Sylwestrze TVP: "Kocham to"

Po szaleństwach na stoku narciarskim para wybrała się na spacer po Krupówkach i nie odmówili sobie tańca na środku ulicy pośród ciekawskich spojrzeń przechodzących turystów. Widać, że uczucie rozkwita, a para nie szczędzi sobie czułości nawet podczas spaceru.

Zobacz także

Instagram / dodaqueen

Wygląda na to, że para świetnie bawi się razem w każdej podróży i mają coraz więcej wspólnych pasji. Czyżby taniec był jedną z nich?

Instagram / dodaqueen

Instagram / dodaqueen

Instagram / dodaqueen